上海將自明天（6月1日）起，進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，全面實施疫情防控常態化管理。上海市衛生健康委主任鄔驚雷今（5月31日）表示，自6月1日0時起，全市全面實施疫情風險地區劃分，若區域內無封控區、管控區，則該區域可視作為低風險地區。

上海市疫情防控領導小組辦公室昨（5月30日）發布通告指出，自6月1日起，除中高風險地區和封控區、管控區外，上海市住宅社區恢復出入。這是全市的統一要求，任何單位和個人不得以任何理由限制居住本社區的居村民出門回家、復工復產員工上班下班。

如果區域內14天內累計報告10例及以上陽性感染者，或發生2起及以上聚集性疫情，該區域劃定為疫情高風險地區；如果區域內14天內累計報告不超過10例陽性感染者，或發生1起聚集性疫情，該區域劃定為疫情中風險地區。如果中高風險地區14天內無陽性感染者報告，該區域轉為疫情低風險地區。

對疫情中高風險地區實施14天封閉管理，人員足不出戶，服務上門；落實相應頻次的核酸檢測。對低風險地區，按照社會面常態化管理。低風險地區的人員進入商場超市等有防疫要求的公共場所、搭乘公共交通工作等須持72小時核酸檢測陰性證明。這些措施將根據疫情形勢和防控要求，動態進行調整。

上海市公安局將在6月1號零時以後，取消原來設置在越江橋隧、區區交界地方的防疫查控崗位，同步移除相關路障設施。屆時，私家車可以在全市範圍內常態通行，包括跨黃浦江，包括跨16個區之間可以通行。

駕駛私家車出入高速道口和收費站要接受防疫檢查，離滬人員需要提供48小時內核酸檢測陰性證明和24小時抗原檢測陰性證明（如果持有24小時內核酸檢測陰性證明不需要提供抗原證明）。來滬返滬人員需要提供48小時核酸檢測陰性證明。

自6月1日起，市域內公共交通、對外交通全網路恢復基本運行，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。初期運行間隔適當加大，並將視客流情況及時增能；6月6日起，根據客流變化、疫情管控措施變化，適時動態調整交通保障方案，直至恢復正常運行。

市域交通方面，軌道交通全網路恢復基本運行，首末班車及運營時間恢復常態，暫不恢復週末延時運營。