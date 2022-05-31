上海市衛生健康委主任鄔驚雷31日在防控記者會上表示，根據上海市疫情防控工作領導小組辦公室最新發佈，為適應新冠肺炎疫情防控形勢變化，滿足常態化疫情防控下居民核酸檢測和抗原檢測需求，降低疫情防控和社會運行成本，保護人民群眾生命健康，本市自2022年6月1日起，將公立醫療機構進行的核酸單樣本檢測價格由25元（人民幣，下同）下調至16元，多樣本混合檢測價格由每人份5元下調至3.5元，抗原檢測價格由15元下調至6元。而上海的常態化核酸檢測點的檢測服務免費至6月30日。