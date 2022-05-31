台中市衛生局副局長邱惠慈指出，科博館兒童大型疫苗接種站即日起開放線上預約，接種對象為5至11歲兒童。（台中市政府提共／盧金足台中傳真）

中央宣布6月1日起，在六都開設兒童疫苗大型接種站，台中市在自然科學博物館，接種時間為6月1日至5日，台中榮總31日啟動「網路預約系統」，從中午12時到下午5時，共有845人完成預約。

台中市副市長令狐榮達表示，明天將上路的兒童疫苗大型接種站，台中市設在自然科學博物館，由中央協調台中榮民總醫院替民眾服務，接種時間為6月1日至5日。

台中榮總今天特別推出大型兒童接種站的「網路預約系統

」，民眾可上線預約，上網查詢台中榮民總醫院，進入網頁看到「covid-19疫苗專責門診」選項，點進去看到疫苗施打的類別，在右下角的欄位會看到5至11歲兒童BNT(國立科博館)選項，點選進去就有預約注意事項。

其中衛教資訊籲請家長詳讀，頁面上包含交通指引，有交通資訊可參考；網頁最下方有預約選項，點選進去填妥資料，就可開始預約，且能看到剩餘數目，讓家長安排方便的時段。

台中榮總表示，統計今日從中午12時到下午5時共有845人預約，疫苗施打對象為5至11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，連續5天預計施打1萬8000劑。

科博館大型接種站內部整體施打動線由台中榮總處理、規畫，市府評估科博館大型接種站可能有許多家長開車前往，展開跨局處溝通，先由臨近的第2分局警察局、義警調派人力，加強交通疏導。

交通局提供相關停車場資訊，除鄰近路邊停車格以外，汽車格位包含科博館第1停車場89格、科博館第2停車場180格、科博館第3停車場168格、金典酒店停車場250格、廣三SOGO停車場475格等，請民眾上「台中交通網APP」，協助導航到附近的停車場；交通局也會加裝4支CCTV，即時監控車流狀況，再隨時與警方加派人力因應。

衛生局副局長邱惠慈指出，科博館兒童大型疫苗接種站即日起開放線上預約，接種對象為5至11歲兒童，需有1名家長陪同，疫苗種類為BNT兒童劑型，施打時間為6月1日至5日8時30分至12時30分、下午1時至5時，民眾可先行下載填寫「接種意願書」及「接種通知單」，節省現場等待時間。