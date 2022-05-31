台中市副市長令狐榮達表示，市府評估科博館大型接種站可能有許多家長開車前往，市府已展開跨局處溝通，先由臨近的第二分局警察局、義警調派人力，加強交通疏導。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

中央宣布6月1日起，在六都開設兒童疫苗大型接種站，台中是在自然科學博物館，接種時間為6月1日至5日，市府評估科博館大型接種站可能有許多家長開車前往，由臨近的第二分局警察局、義警調派人力，加強交通疏導；交通局加裝4支閉路電視監控系統CCTV，即時監控車流狀況，維持交通順暢。

台中榮總院長陳適安今日也帶領主管前往自然科學博物館規畫大型兒童疫苗施打站設置，為明天做最好的準備。

六都開設兒童疫苗大型接種站，台中在自然科學博物館，也是由中央協調台中榮民總醫院替民眾服務，接種時間為6月1日至5日，由於中榮需因應大型接種站，醫護人力吃緊，因此中央公園「大型PCR給藥得來速」這周需調整，6月1日、2日上午與下午各開放線上預約300個名額，現場掛號上午與下午各開放100個名額，加總一天以800個名額為主。

科博館大型接種站內部整體施打動線由中榮處理、規畫，市府評估科博館大型接種站可能有許多家長開車前往，市府已展開跨局處溝通，先由臨近的第二分局警察局、義警調派人力，加強交通疏導。

交通局也提供相關停車場資訊，除了鄰近的路邊停車格以外，包含科博館第一停車場、第二停車場、第三停車場、稍遠一點金典酒店停車場等，請民眾上「台中交通網APP」，能協助導航到附近的停車場；交通局也會加裝4支CCTV，即時監控車流狀況，再隨時與警方加派人力因應。

令狐榮達提醒，台中榮民總醫院已將大型兒童接種站的「網路預約系統」放上網，有需要的民眾可上線預約，請先上網查詢台中榮民總醫院，進入網頁看到「covid-19疫苗專責門診」選項，點進去會看到疫苗施打的類別，在右下角的欄位會看到5至11歲兒童BNT(國立科博館)選項，點選進去就有預約注意事項。

其中衛教資訊要請各位家長詳讀，頁面上包含交通指引，有交通資訊可以參考；網頁最下方有預約選項，點選進去填妥資料，就可以開始預約，且能看到剩餘數目，讓家長安排方便的時段。