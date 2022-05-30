一名網友昨（29日）將愛車停在瑞芳火車站旁的停車場，漏看停車場不找零的公告，白白拿出百元鈔票支付20元的停車費，無奈上網抱怨。文章曝光後，有網友建議超收停車費可向消保單位投訴。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱29日他將轎車停在瑞芳火車站旁的自助停車場，停車費為20元，沒多想太多便投入100元鈔票，稍待片刻才發現機器未找零，抬頭一看驚覺繳費亭的公告寫道，「請勿多繳停車費用，無法找零，盡（敬）請見諒。」

原PO坦承，漏看公告有錯在先，致電給停車場業者，八成僅會得到「已公告不找零的回應」，來回溝通要花費很多時間，因此打算摸摸鼻子認賠，只是好奇停車場不找零的規定是否合法，遂上網發文求解。

文章曝光後，不少網友留言回應，「高招，業者真是高招」、「超收可以向消保單位投訴，讓業者去頭痛」，還有網友指出，財政部公告今年1月起，所有停車場與自動販賣機均須開立統一發票，建議可檢舉停車場未開發票，但也有網友發現，該停車場公告貼有國稅局審核的「免用統一發票」貼紙，所以沒開發票也不會有責任。