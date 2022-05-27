備受矚目的豐原轉運中心營運移轉（OT）案，台中市政府27日宣布，該OT案的綜合評審結果，由大車河公司為最優申請人，預計今年中啟用，共同打造豐原成為山城地區交通樞紐。

豐原轉運中心啟用有譜！台中市政府表示，日前已完成「豐原轉運中心OT案」綜合評審。台中市交通局長葉昭甫表示，「豐原轉運中心」地理位置，緊鄰台鐵豐原車站東側，為地下2層、地上5層的多功能建築，具備客運轉運、停車及商場空間。

而台鐵豐原車站，每日平均進出站人次，約1萬4,243人，周邊住商發展蓬勃，透過轉運中心的建置，除可串聯山城地區公共運輸路網，商場與停車場空間，也可有效聚集人潮，活絡區域發展，為豐原地區帶來嶄新氣象。

葉昭甫說，豐原轉運中心，設有7席客運月台（含2席儲車使用），不僅有國道客運往來豐原至台北，未來也將引進至少25條市區客運路線進站；轉運中心也設置296席汽車及849席機車停車空間，無論是自行開車或公共運輸轉乘，都相當便利。

而轉運中心同時設置計程車招呼站、iBike租賃站等交通設施，讓民眾交通銜接更方便，搭配豐原與山城地區的景點、小吃等，未來發展前景相當值得期待。

葉昭甫指出，此案最優申請人－大車河公司創意發想規劃1樓為小商店及假日市集，讓遊客在停車或候車空檔，可以走走逛逛，聚集人潮；至於2樓商場空間，則與某餐飲集團聯合打造主題餐飲空間，提供多種價位美食供民眾選擇；停車場則導入智慧服務，如自動扣款、尋車系統及QRcode付款等。

市府希望透過民間企業的專業能力，擴大公共運輸服務機能，除提供民眾優質的候車環境，也活絡地方發展，讓具備商業機能、公共運輸轉乘及停車多功能的「豐原轉運中心」成為山城新地標，引領民眾更便捷地探索豐原之美。