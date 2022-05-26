私人銀行的引人之處，是人脈關係限定的獨家服務，然而近年跨為主流的數位轉型，也迫使私人銀行服務模式新增更強的數位加值，已獲得「財管2.0」業務許可的台灣銀行業者近期紛紛引進全球數位服務系統。

全球私人銀行龍頭業UBS瑞銀推出新的銀行應用程式「UBS Circle One」，宣布首先在亞洲開始，與香港和新加坡的100名客戶為試點，2023年將在美國和歐洲推出。此項數位系統聚焦於協助客戶，在數位平台上串接私銀的服務團隊，包括投資、財富規劃、可持續性家庭諮詢、藝術、慈善等領域的專家。

國際私人財管系統商Avaloq亦表示，全球逾150家銀行和財富管理公司使用的私人銀行系統，兆豐銀行「財管2.0高資產業務」已導入Avaloq 國際私人財管系統，整合兆豐銀行內部各平台資料，確保業務數據的完整性，助力兆豐銀行發展私人銀行業務。Avaloq為日本電氣株式會社旗下企業，十分瞭解私人銀行業務和台灣市場，完成系統導入之後，將進一步升級高資產客戶投資組合之風險控管。