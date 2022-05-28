當搞懂法定停車位、增設停車位、獎勵停車位後，沒想到停車位還分很多種，究竟什麼是坡道平面、坡道機械、機械平面、升降機械（機械機械）、機械循環式（俗稱停車塔）？這５種停車位價格差多少？各自優缺點是什麼？我該怎麼挑選？

一、停車位種類

這些停車位的名字，只要謹記前面代表車道，後面則是在說明你的車位類型，就可以初步了解停車位的種類。

車道可分「坡道」、「機械升降」，而車位可分「平面」、「機械」，其中機械車位又可分上下層，上中下層兩種，然後經過排列組合，設計出5種停車位類型。

1.坡道平面

簡稱坡平，指車子從坡道進入停車場，然後停在平面車位上。

2.坡道機械

簡稱坡機，指車子從坡道進入停車場，然後停在機械式的車位上。

3.機械平面

簡稱機平，指車子開進一個升降電梯，然後會連人帶車進入到停車場，然後停進平面車位上。

4.升降機械（機械機械）

簡稱機機，指車子開進一個升降電梯，然後會連人帶車進入到停車場，然後停進機械停車位上。

5.機械循環式（倉儲式車位、停車塔）

停車時，車主只需按號碼，電梯就會下來，這時鐵捲門會打開，將車子停進去後，人就出來等鐵捲門關上，電梯輸送帶就會將車子送到你的機械車位，要取車時，一樣也是按號碼，電梯輸送帶就會把你的車送出來。

二、車位價格

目前小基地的建案都是規劃機械平面、升降機械、停車塔，而大基地的建案則是坡道平面為主。價格會看建案總價規劃、樓層高低、有無一些便利設施來定，基本上價格由高到低是坡道平面＞坡道機械＞機械平面＞升降機械＞停車塔。會建議民眾在買車位時，可以參考附近建案同類型車位或其他類型車位的開價，來估算自己車位的價格是否合理。

三、注意事項

買車位要注意位置好不好停、車門好不好開、有沒有連續壁、柱子影響回車、倒車等，尤其「坡道平面」容易會有「卡柱碰邊」問題，另外如果自家車偏大，是開休旅車的車主，想購買機械式車位，也要注意它的高度、載重問題，避免車子太大停不進去。另外，「機械車位」它的養護成本偏高、故障報修率高，而且拿車時間也比平面車位還要久，因此即便機械車位便宜，民眾還是要多加思考。

最後提醒民眾，預售屋停車位部分，政府有規範合約裡，必須明確列出停車位的長寬高、空間面積(含車位、車道、其他必要空間)，以及停車空間面積佔共有部分總面積之比例，請確實看清楚合約，避免有糾紛產生。

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