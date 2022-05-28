彰化市公所發包「台鐵彰化車站後站停車場」，總經費3億7166萬餘元，將打造地下1層、地上4層立體停車場。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所發包「台鐵彰化車站後站停車場」，總經費3億7166萬餘元，將打造地下1層、地上4層立體停車場。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市路邊停車只有1166格，既有停車場多是平面、規模小，近年來大埔商圈崛起，彰化市延平公園改建地下立體停車場備受期待，將提供汽車格302席、機車格268席，日前進行基礎混凝土澆置作業，達5556立方米，連續施工31小時，創新規模，是縣府歷來工程少見。

進入彰化市的駕車族，都感覺要停個車相當艱難，目前彰化市內公有停車場中，只有一座華陽立體停車場，提供319格停車位，其餘都是平面停車場，僅提供數十至百餘車位，興闢更多便捷停車空間，一直是迫切的需求。

彰化縣政府尋覓土地，爭取前瞻補助，投入11.2億元，興建縣史最大規模立體停車場已陸續動工，彰化市延平公園地下停車場結合公園遊憩，統包經費達4億3286萬元，提供汽車停車302席、機車268席。

縣長王惠美表示，延平公園附近有大埔商圈，鄰近又有秀傳、彰基兩大醫院，興闢延平公園地下停車場，同步整頓公園內既有設施，打造不分年齡及族群的共融空間，包含兒童遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、公園環場步道、多功能活動廣場等主題空間，可望成為彰化新地標。

工務處長工林漢斌指出，最近工程已進行基礎混凝土澆置作業，澆置混凝土達5556立方米，連續施工31小時是縣府歷年發包建築工程中少見，事前要求統包商送審混凝土澆置及交通維持計畫，多次與監造、專管單位及統包商開會檢討，最終考量結構安全、施工的工法等，採取「一次性澆置」方式進行，預計明年可完工。

此外，彰化市公所發包「台鐵彰化車站後站停車場」，總經費3億7166萬餘元，將打造地下1層、地上4層立體停車場，停車格位從原來115格，增加到汽車295格、機車515格，停車場將與天橋結合，方便通行前、後站，加上附近有扇形車庫知名景點，提供遊客和市民更多的方便。