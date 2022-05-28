上海官方通報，27日疫情單日新增本土確診38例與131例無症狀感染者，合計169例。上海市衛生健康委副主任趙丹丹指出，在27日全市共劃分封控區1066個、涉及人口數約26萬人；管控區6964個、涉及約89萬人，以及防範區6萬2228個，涉及人口數約2204萬人之下，目前金山區、奉賢區、崇明區所有封控區、管控區都已解除，3個區內皆為防範區。

但觀察上海先後有幾個區社會面出現零星新增陽性感染者。據澎湃新聞引述上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，發生這種情況主要有2種可能，一方面是這些陽性感染者可能接觸了其他被新冠病毒感染的人；另一方面也可能接觸了被新冠病毒污染的環境或者物品。

孫曉冬並指出，根據對現有數據初步分析，在本輪疫情中的18至59歲的重症病例中，完成新冠疫苗基礎免疫和加強免疫的接種率分別為47％和23％，明顯低於陽性感染者的總體接種水準，與未接種疫苗者相比，在完成基礎免疫或加強免疫的人群中，發生重症的風險均可降低90％左右。

而在60歲及以上的重症病例中，新冠疫苗的基礎免疫和加強免疫的接種率分別只有8％和3％。分析60歲及以上人群中，完成基礎免疫者發生重症的風險可降低60％以上；如完成加強免疫，重症風險可降低達90％。