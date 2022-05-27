博通、VMware公布最新重大協議，博通將以現金加股票的方式收購VMware所有流通股，根據宣布當日博通普通股票的收盤價，VMware價值約達610億美元；此外，博通將承擔80億美元的VMware凈債務。

博通軟體集團在收購完成後將進行品牌重塑，以VMware的名義運營，將博通現有的基礎架構和安全軟體解決方案加入VMware多雲產品組合中。

藉由博通的軟體組合與VMware的領先平台相結合，合併後的公司將為企業客戶提供一個更多元化的關鍵基礎架構解決方案平台，滿足客戶加速創新和更加複雜的訊息技術基礎架構需求。合併後的解決方案為客戶，包括所有行業領導者，提供更多的選擇性和靈活性，支持其在多樣化的分布式環境中，大規模地構建、運行、管理、連接和保護所有應用，無論其運行在從數據中心、任意雲端環境乃至邊緣運算的任何位置。合併後的公司將持續關注技術創新和重大研發項目，為客戶和合作夥伴提供更加難以抗拒的優勢。

博通總裁暨執行掌陳福陽表示，在博通成功併購的良好記錄基礎上，此次收購可將博通領先的半導體和基礎架構軟體業務與企業軟體領域的領先創新者結合起來，並促使博通重新思考作為一家領先的基礎架構技術公司能夠為客戶提供什麼。博通期待著VMware的優秀團隊加入博通，進一步培養共同的創新文化，並為博通的聯合利益相關者(包括雙方股東)帶來更多價值。

此次交易完成後的三年內，預計將增加約85億美元的預計稅息折舊及攤銷前利潤。根據雙方公司2021財年的預估，軟體收入預計將占博通總收入的約49%。

此項交易預計將於博通2023財年內完成，但需獲得監管部門批准，並滿足其他慣例成交條件，包括VMware股東的批准。