T1聯盟元年的史上首場季後賽今天（24日）開打，台中葳格太陽在主場台體體育館首節靠著外援桑尼單節14分率領下，奠定雙位數領保險，不過新北中信特攻在後頭努力追擊，幾度讓分差來到只剩一波進攻球權就可追平或超前，可惜都差一口氣，太陽在兩位外援桑尼、塔克聯手攻下63分帶領下，102比96獲勝，在季後賽取得1勝領先。

開局太陽隊進攻相對較流暢，團隊助攻9次優於特攻的3次，且籃板也是17比9領先，加上桑尼14分帶動，首節就有不錯開始，不過新北中信特攻也不是省油的燈，第2節奮力追擊，單節打出29比20攻勢，讓首節最多16分落後，縮小到最近只剩2分差、一波進攻球權的差距，也讓太陽只能帶著4分領先進入下半場。

第3節新北中信特攻持續緊咬，最近也是追到僅落後2分，但就是無法突破這道關卡，讓太陽繼續以領先位置來打四節正規賽最後12分鐘，太陽一度將分差擴大到雙位數，但特攻藉著8比0高潮再追到只剩2分差，但再一次挑戰後太陽回敬7比0又要回優勢，比賽最後一分半鐘太陽塔克連得5，助隊穩住勝果。

太陽兩名外援桑尼狂轟33分、10籃板、5助攻，塔克30分、10籃板，兩人輪流搶分，助太陽立於不敗之地；特攻全隊共6人得分雙位數，以謝亞軒20分最高，林秉聖贊助15分。