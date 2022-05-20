前世界球王麥克羅伊在PGA錦標賽第一回合繳出65桿好成績領先群雄。(美聯社)

PGA四大滿貫賽之一的PGA錦標賽開打了，前世界球王麥克羅伊與「老虎」伍茲同組出發，沒想到兩人表現卻有著天壤之別，麥克羅伊單場抓7鳥吞2柏忌，繳出低於標準5桿的65桿成績領先群雄，傷癒復出的伍茲則是狂吞7柏忌，打出高於標準4桿的74，排名並列99。

手上擁有4座大滿貫賽、2座PGA錦標賽冠軍的麥克羅伊，2014年之後就不曾站上頒獎台上，而且過往他在四大賽首回合的表現都不盡理想，但這次卻是有如戰神附體般的勇猛。

從後9洞出發的麥克羅伊，第12洞起連抓4鳥幫助他站穩挺先地位，轉戰後9洞再添2鳥，戰績來到低於標準6桿，即便隨後吞下2柏忌，但他依舊在最後一洞推進博蒂，將成績鎖定在65桿。

已將近8年未嘗大滿貫賽冠軍滋味的麥克羅伊，自從2014年PGA錦標賽首回合低於標準5桿的66桿以來，這次是他在大滿貫賽最好的開局表現。

伍茲開賽前5洞抓2鳥，表現還算不錯，可惜接下來陣腳大亂，12洞吞了7柏忌，排名也像是搭升降梯般直線下滑，最終以並列99作收。

世界球王薛佛勒第5洞成功獵鷹，無奈整場比賽狀態起伏不定，1鷹2鳥5柏忌，高於標準1桿的71桿並列38。史畢茲、科林森川同以高於標準2桿的72桿並列56。