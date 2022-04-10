美國高爾夫名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）雖然近年因為受傷、車禍等，在高球場的成績不如全盛時期耀眼，不過他的名氣仍在，他在2000年到2001完成連續4場四大賽奪冠的「伍茲滿貫」鐵桿組，在拍賣會上以515萬6162美元（約1.5億台幣）出售，創下高爾夫相關物品拍賣價格新高。

伍茲曾在2000年美國公開賽、英國公開賽、PGA錦標賽及2001年名人賽連續4場四大賽奪冠，當時使用的Titleist 681-T鐵桿組，在黃金年代拍賣會（Golden Age Auctions）以515萬6162美元成交，打破2013年以68萬2000美元出售的20世紀初期首屆名人賽冠軍、已故選手史密斯（Horton Smith）的冠軍綠夾克高價紀錄。

這組鐵桿擁有者、美國休士頓私人股權投資家布拉克（Todd Brock），是在2010年拍賣會從高爾夫用具品牌Titleist球員宣傳部副總裁馬塔（Steve Mata）手中買下這組鐵桿，擁有12年後選擇出售，獲取的金額將存入基金會做更好運用。

伍茲正在美國名人賽參加個人暌違賽場超過500天的首場正式賽事，可惜狀況不是太好，三天下來每天桿數逐漸增加，分別是71、74、78桿，總計高於標準桿7桿的223桿，暫並列第41。