蔡英文總統昨天在臉書上宣布兒童疫苗再到貨，目前一共有110.88萬劑，相當充足。對此，國民黨立委洪孟楷批評，疫情是從4月初開始爆發，現在才到貨兒童疫苗，不會嫌慢嗎？蔡政府高喊所謂防疫新生活同時，根本沒有準備兒童疫苗。

洪孟楷指出，兒童疫苗從訂貨、運送、分配，最後打到兒童體內形成保護力是需要時間，中央疫情指揮中心一直告訴國人「有訂貨」、「快到貨」，然後又緊抓著到貨的兒童疫苗不放到地方，一再發生地方兒童疫苗需求不足的狀況。

洪孟楷提醒蔡政府，美國FDA正在考慮、討論針對5歲以下孩童、嬰幼兒發EUA給輝瑞疫苗和莫德納疫苗，未來美國FDA根據醫學、科學證據結果，同意輝瑞和莫德納有條件給予5歲以下兒童、嬰兒施打疫苗，希望蔡政府、中央疫情指揮中心是不是也該開始計畫針對5歲以下孩童、嬰兒施打疫苗的接種計畫、數量和整備工作呢？同時呼籲民進黨政府，不再搞政治鬥爭、滿腦子只想選舉，請多做一點正事。

國民黨立委謝衣鳳也表示，4月6日蔡總統宣布，「台灣進入重症減災與病毒共存的時期」，到了4月28日，食藥署才通過輝瑞BNT疫苗的EUA，給5-11歲接種，但是首購77.76萬劑BNT疫苗，直到5月16日才抵台，這是哪門子的超前部署？

謝衣鳳指出，在此之前，國民黨團開過多次記者會，呼籲政府盡快購買兒童疫苗，而衛福部未使用的防疫特別預算高達226億元，衛福部不是沒有預算可以購買兒童疫苗，超前部署為何沒有購足兒童疫苗？

謝衣鳯指出，3月18日在美國CDC網站醫學期刊上，說明Omicron病毒在傳播盛行率時期，4歲以下的兒童住院率超過Delta時期的5倍，兒童ICU是Delta的3.5倍，但中央疫情指揮中心竟然沒有注意到這項重大訊息，在蔡英文總統在4月6日宣布與病毒共存同時，都沒有開始著手增加兒童重症病房數，國民黨團在5月初就召開數次記者會，呼籲政府及早做準備，結果卻看到基隆6歲兒童無法及時受到醫療照護而病故的慘劇。