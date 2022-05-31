民進黨議員林德宇質疑，台中市兒童疫苗施打率較高雄低，批市府執行力不佳。(林欣儀攝)

台中市長盧秀燕強調，疫苗不足的問題全台各縣市都有，否則蔡總統為何要出來喊話。(林欣儀攝)

兒童疫苗規畫與接種排程問題，今天持續在台中市議會延燒，民進黨議員批市府未把握黃金接種時間，且這幾天累計僅完成數千劑疫苗接種、執行效率不佳，要市府「別把責任都推給中央」；盧秀燕反嗆，若只有台中的家長擔心、排隊，為何蔡英文總統要出來喊話？呼籲議員「不要一直給台中扣帽子」。

民進黨議員王立任、林德宇細數，台中市兒童疫苗開打後，第一天施打1700人、第二天打了2000多人、第三天3000多人，但市府計畫要在6月10日前完成接種，等於1天得打1萬多人，若以此量能計算，市府為何不第一天就開放1萬多人來施打？還要讓家長帶著孩子去淋雨排隊預約。

王立任說，到現在市府手上還有5萬多劑疫苗，而中央撥給的第二波疫苗也將運抵，市府一直說是因為怕開天窗，不合理，他要求趕快讓學童施打疫苗，哪怕早一天都好。林德宇則質疑，台中市5到11歲兒童疫苗施打率到底有多少？為何不比照台南、高雄開快打站？

盧秀燕表示，兒童疫苗的問題是全台灣各縣市都有，否則為何台南、高雄也出現排隊潮，中央第一波撥給台中的疫苗都不夠醫療院所及學校使用了，還要開什麼快打站？疫苗不足是全國性問題，否則蔡總統為何要出來喊話？是因為中央之前傳出疫苗不夠，家長才會恐慌、才會排隊。

盧秀燕更說，台南、高雄都在排隊，你（議員）「一直給我們扣帽子」，這樣很不公平，學校、基層醫護人員都受指責，很替基層防疫人員抱屈；現在疫苗確定足夠，各校排程已提前。

教育局表示，截至今天為止，台中市5到11歲兒童疫苗施打率為35.7％，低於台南39.6％、高雄的39.5％，是六都第三高。

而針對中央6月1日將在科博館開設大型疫苗接種站，盧秀燕說，市府昨天防疫會議已討論，將加派員警負責附近交通維持，另可能有部分學校或醫療院所的預約會抽單、改到接種站施打，再加上可能有外縣市民眾來，已協調鄰近的忠明高中開放停車使用。