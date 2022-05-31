苗栗縣31日起展開國小校園集中施打疫苗。（李京昇攝）

苗栗縣政府31日起針對5到11歲國小學童，安排校園集中接種BNT疫苗，今天首日公館國小等7校、853名學童完成疫苗接種，預計6月底會完成全縣162所公私立高中、國中小學的疫苗接種。

教育處指出，苗縣各級學校已提供家長接種須知及評估暨意願書，並給予家長7日的充分思考時間，可選擇校園集中接種或向合約醫療院所預約，符合資格學童共2萬7805人，已經接種默德納疫苗有7477人，目前調查願意接種BNT的有1萬4802人，統計結果共有2萬2279名學童家長同意接種疫苗，同意率達8成。

副縣長鄧桂菊31日早上偕同公館鄉長曾美露、教育處長葉芯慧、公館鄉民代表會主席劉冠霆等人，前往公館國小視察接種情形。鄧桂菊表示，校園BNT兒童疫苗接種作業31日起展開，其他國小則陸續安排，預計6月底會完成全縣162所公私立高中、國中小學的疫苗接種，如遇暫停實體課程期間或已畢業的同學，也會請學校通知，讓小孩返回學校施打疫苗，一定有疫苗，請家長放心。

另外，教育處指出，為服務幼兒園滿5歲幼童，年6月3日端午節當日開設4區BNT疫苗大型接種站，包括頭份國中活動中心、照南國小活動中心、苗栗市巨蛋體育館、苑裡鎮中正社區活動中心，由幼兒園所造冊，請家長攜帶意願書及學童健保卡，依照通知時段陪同孩子前往接種，分流不群聚。