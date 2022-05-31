嘉義縣布袋鎮的正義國小廢校後廢棄，經水保局農村再生計畫與在地攜手合作，讓廢棄校園搖身一變成多功能場域，獲得2022建築園冶獎。（水保局提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣布袋鎮的正義國小廢校後無人管理，空間髒亂，水土保持局與菜舖社區居民同心合作，以舊正義國小校舍為中心，將周邊擴展為具休閒遊憩與綠色療癒功能的體驗場域，結合農產地景轉型友善農作，推廣食農教育活動。廢棄校園搖身一變成多功能場域，獲得2022建築園冶獎。

嘉義縣布袋鎮菜舖社區發展協會理事長蔡吉隆指出，正義國小建校距今已有60餘年，是陪伴在地六、七年級居民學習成長的母校，後因廢校而無人管理，空間環境雜亂無章，除危害周邊農田外，更成為社區治安的隱憂。

蔡吉隆說，近年在水保局農村再生的輔導下，與嘉義縣政府、布袋鎮公所等單位攜手合作，加上菜舖鄉親出力支持，逐步整理廢棄校舍及修復設施、整體營造周邊環境，終於將正義國小成功轉型為支持「作伙吃有厝味」老人食堂、「菜舖好農」青農基地，以及學童食農教育的多功能場域。

水保局南投分局陳榮俊分局長說明，正義國小周邊環境改善工程以分期分區方式營造，整體設計理念包含建構可串聯校舍與校園的步行動線，提供全齡使用者散步休憩的服務設施，為兼顧友善環境生態與景觀綠化，不但保留園區原有喬木，還加強大面積的綠覆植栽，融合周邊開闊的田間視野。第一期工區以生態觀察教育為主而增設了昆蟲屋、攀藤架與根系觀察箱等設施；第二期工區則以提供友善耕作功能為主，並以菜葉型態與脈絡為發想，勾勒兼具散步休憩與分區栽植功能的雙葉狀人行步道。

水保局副局長林長立表示，農村再生也輔導在地19位青農創立「菜舖好農」品牌，以正義國小為基地發展採集當季蔬果、曬越瓜脯、手作桑葚蜜餞等超過11種的食農教育體驗，體驗路線推薦從24節氣鐵路公園出發，沿途參訪清朝乾隆時期興建主祀甲二媽的聖天宮、欣賞外型特殊的百年榕樹、到農園體驗採果樂，最後回到正義國小享用由當季食材料理的風味餐。