今天（6月1日）清晨，隨著人們走出家門，開始復工復產，上海也重新迎來了早高峰。據澎湃新聞引述上海市公安局表示，早高峰時段（上午7時到9時），上海市交通運行總體有序安全平穩暢通，車流量較疫情期間明顯上升，約為疫情前工作日早高峰的6成左右，8時30分許出現峰值約為32.8萬輛，未出現擁堵路段。今日早高峰時段全市發生車輛拋錨18起，較疫情前工作日常態上升5成左右。

即日起，上海軌道交通路網運營全面恢復正常。截至今天上午11時，全網累計運送客流91.3萬人次，較疫情初期3月15日同時段減少89.6萬人次，降幅49.51％。

為做好恢復運營後的軌道交通社會面管控工作，上海軌交公安足額部署上崗警力，從5月22日上海軌道交通首批4線恢復運營起，軌交公安已建立警力梯隊上崗準備，全路網恢復運營後即執行疫情前常態勤務模式，除必要留守警力外，大部分警力全部投放至一線車站，確保全時段見警。

對照前期制定的「場所碼」一站一預案，結合5月22日初期恢復運營後的實際情況，軌交公安已會同運營企業對「場所碼」核驗點客流組織、隔離點設置及異常人員處置流程開展多次演練，確保車站客流秩序及防疫安全。經對全市963個軌交進站安檢點排摸，6月1日有43個進站口採取「前置站外核碼」舉措，後續將會根據客流情況隨時調整。