今年新竹市各級學校畢業典禮辦理方式，將依狀況由學校自行決定線上或實體舉行。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市2日新增1585名確診個案，今年以來累積3萬7356名確診個案，目前累積居家照護者為9891人、居家隔離者為3720人。

市府表示，新竹市高中、國中小下周（6月6日至6月10日）延續停課，採居家遠距教學，今年新竹市各級學校畢業典禮辦理方式，將依狀況由學校自行決定線上或實體舉行，若決定實體辦理，原則上不開放家長及外賓參加。

衛生局表示，竹市社區醫療站（武陵路25巷側）端午連假期間服務不打烊，設站時間維持每周一至周六上午9點至12點，提供快篩陽性者現場診斷、確診及領藥一站式服務。若居家快篩陽性者，請以透明夾鏈袋妥善密封陽性卡匣，配戴口罩自行前往社區醫療站，切勿搭乘大眾交通工具。

另外，中正市場疫苗施打站至本周六（6月4日）截止，下周一（6月6日）起將轉移至體育館施打站（新竹市公園路295號），持續提供5至11歲兒童輝瑞疫苗施打服務，體育館施打站設站時間為周一至周五上午8時至11時、下午14時至17時，採線上預約制，請有需要之家長提前預約。

衛生局提醒，端午連假將至，連假期間仍須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有防疫問題，連假期間仍可撥打本市居家關懷中心專線03-5320900，24小時專人諮詢。