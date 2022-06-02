國旅振興補助提前7／15實施，台東伴手禮王姓業者說，至少帶動民眾出門旅遊意願。（蔡旻妤攝）

國旅振興補助提前7／15實施，台東觀光協會理事長潘貴蘭表示，飯店電話響不停。（蔡旻妤攝）

交通部觀光局確定將國旅振興補助提前至7月15日開始實施，自由行部分每人每晚補助800元，若符合打滿3劑疫苗，可再加碼補助500元，最高可拿1300元住宿補助，長期低迷的台東觀光產業紛紛表示樂觀其成。

對於國旅提前上路，台東觀光協會理事長潘貴蘭表示，昨天得知交通部的觀光補助方案後，在地飯店業者都接到許多民眾查詢電話，「雖然還沒正式公布，至少電話響了，代表有機會接到訂房，很高興交通局提早讓國旅補助提早上路。」

台東伴手禮店王姓業者回應「有補助，對生意多多少少有幫助，至少帶動民眾出門旅遊意願」，觀光相關產業說，對於長期低迷的觀光，總算看見一點曙光。

為了振興觀光，行政院5月26日拍板55億元預算用於觀光產業振興，對象包括自由行、旅行團、觀光遊樂園等，原本規畫9月1日起實施，但觀光相關業界紛紛反應，「撐不了那麽久」，經交通部1日與業者座談後，決定提前至7月15日實施。