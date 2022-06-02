安柏赫德聽完判決後面露難色。（圖／美聯社）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚後撕破臉，兩人因家暴案互控毀謗，周三判決出爐，強尼戴普7項勝訴條件全通過，人在現場的安柏赫德聆聽判決時，聽到陪審團一路喊「Yes」，臉色也越來越難看，甚至被外媒認為快哭了。

綜合外媒報導，強尼戴普的勝訴條件有7項，需要所有條件全數獲得陪審團認證通過後，強尼戴普才會勝訴。7項條件包括，必須證明安柏赫德的聲明並非事實；安柏赫德的聲明涉及強尼戴普；安柏赫德的聲明有影射毀謗的事實；毀謗或隱喻是安柏赫德為誹謗強尼戴普設下的陷阱；強尼戴普需要擁有清楚且具說服力的證據；安柏赫德做了公開聲明，我發聲抵抗性侵，以及面對我們文化的憤怒，必須做改變及需要證明安柏赫德的聲明帶有惡意。

周三陪審團宣判時，7項條件都獲得陪審團的認證，到場聆聽判決的安柏赫德表情也逐漸垮掉，加上她對強尼戴普提出的反訴，3項勝訴條件全部都沒有通過，臉色變得相當難看。

強尼戴普與安柏赫德的世紀官司落幕，法院起初判決安柏赫德必須賠償強尼戴普1500萬美元（約新台幣4.38億）的懲罰金，包括1000萬美元的賠償金與500萬美元的懲罰性賠償金，但維吉尼亞州法律設有懲罰金上限，因此法官將安柏赫德的500萬美元的懲罰性賠償減至35萬，最終她總共需要付給前夫1035萬美金（約新台幣3億）。

此外，由安柏赫德對強尼戴普的反訴有部分成立，因此強尼戴普也必須賠償她200萬美元（約新台幣5800萬）的補償性賠償金，但沒有任何的懲罰性賠償。

安柏赫德與強尼戴普離婚後在2018年投書華盛頓郵報，自揭遭家暴，她雖然沒有指名道姓，但強尼戴普提告遭對方影射，求償5000萬美元。安柏赫德則提出反訴，指控強尼戴普對她有嚴重肢體暴力與虐待，求償1億美元。

報導指出，經過6週審訊，備受全球影迷關注，最終陪審團認定強尼戴普與安柏赫德彼此誹謗，但經過衡量後，明顯更支持強尼戴普。