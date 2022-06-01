台北市政府發言人陳智菡日前批總統蔡英文「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命，並提出2證據證明，但市長柯文哲被問到此事時僅稱「這她寫的」，遭外界質疑切割。市議員苗博雅認為，陳智菡所舉的證據就是「Hearsay」（道聽塗說、傳聞），有看強尼戴普跟安柏赫德的法庭審判就知道，批評北市不需要寫虛構小說的發言人，她也酸柯不知這些內容，那發言人這些談話究竟能否代表市府、有多少公信力。

苗博雅上午於北市議會受訪，她質疑，陳智菡所述內容目前都是片面之詞，證據力到哪邊，最近大家有在看強尼戴普跟安柏赫德的法庭審判，應該非常清楚，那些所謂的證據就是「Hearsay」，沒辦法證明任何事，既然陳已經公開指控，就應儘快公布手中證據，讓社會大眾知道。

苗博雅認為，若確實沒有確切證據，那也很簡單，就向社會大眾致歉，坦承發言不精確、太誇張，造成大家困擾這樣就好，不要把原本的短篇小說加料寫得更長，變成比較長的虛構小說，台北市民需要講話求證據的發言人，「不需要一個寫虛構小說的發言人。」

由於柯文哲和衛生局長黃世傑昨在議場上都稱，不清楚陳智菡指控內容為何，苗博雅反問，柯是北市府防疫指揮官，黃則是衛生單位最高主管，如果2人都不知情，那這件事情很顯然，有很高的機率就是陳智菡捏造出來的。

苗博雅還說，假使發言人說的內容市長都不知道，那發言人講話到底能不能代表市府？有多少公信力？不然每天發言人在外面發表這麼多戰狼的言語，結果後來市長都說全部不知情，請問納稅人花錢請的發言人到底代表誰，市府要好好思考。