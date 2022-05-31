8年前台北市長柯文哲剛上任時掃蕩違建，但貴子坑鄉村俱樂部違建卻越拆越大，讓柯在臉書發文說「氣瘋了」，當年擔任市政府產業發展局股長陳相伯被羈押53天後遭起訴，但獲判無罪確定，他聲請刑事補償，台灣高等法院決定每日4000元，補償21萬2000元，可覆審。

同案被告、時任台北市建管處違建查報隊小隊長的林韋鳴，被訴圖利貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明無權占用國有土地，及保有原應查報拆除違建物的不法利益，去年最高法院依公務員對主管之事務圖利罪判刑6年，褫奪公權3年確定。

陳相伯在2014年3月4日凌晨2點遭逮捕後，士林地檢署聲押，士林地方法院裁定從3月4日起執行羈押，並禁止接見通信，後來因羈押原因消滅，檢方4月25日先行釋放陳男，法院也裁定撤銷羈押，陳男遭羈押53天。

檢方起訴陳男涉犯公務員登載不實及貪汙罪部分，法院今年2月16日判決無罪確定，陳男聲請刑事補償，以每日賠償5000元，共26萬5000元。

高院考量陳曾獲北市政府優秀青年公務人員之表揚，且遭羈押之際家中尚有甫出生9月之幼女待照顧，考量他受羈押處分時之社會身分地位、所受之身體、精神折磨，以每日補償4000元為適當，決定補償21萬2000元。不服決定，可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。