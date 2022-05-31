國民黨台北市議員徐巧芯紅線違停爭議延燒多時，她聲稱自己早在5月19日申請公布密錄器，證明沒有施壓，但信義分局今表示未收到申請，但徐確實有在電話中提到公布一事，市議員林亮君、苗博雅批評警方說詞反覆，過去還用「公布要經當事人同意」為由拒絕議員索資，如今又改口說不用，是公務員公然說謊的嚴重案例。

不過，徐巧芯事後向記者表示，王寶章稍早有和她致歉，內容是質詢台上的說法有誤，當時她的確有在電話內主動向王提出希望公布密錄器的內容。

台北市議會今進行市政總質詢，林亮君質疑警方公布密錄器說法一變再變，先是說依個人資料保護法、警察資料職權法，且公布影片要當事人同意，因此不提供任何議員這部影片，後來徐巧芯自稱27日他正式向警方申請提供密錄器，可能警方也有同樣想法，因此在晚間9點公布，詢問警方是否為真。

對此，信義警分局分局長王寶章解釋，5月27日公布當天他有親自致電給徐巧芯，禮貌上告知警方決定要公布，林反問「所以徐沒有申請公布？」王回應「目前沒有接到」，打臉徐巧芯說法，林亮君再問「所以影片公布無須當事人同意？」王則表示「對」。

林亮君批評，不知道警方基於何種理由不公布密錄器給議會，連到議長室看、不公布給媒體都被警方拒絕，到底是想保護誰的隱私和權利，她痛批警方說詞反覆、頻頻跳針，一下說公布要當事人同意，一下又說不用，王寶章則改口「是調閱須當事人同意」。

台北市長柯文哲則認為，不要討論個案要討論通案，北市有1.6萬支CCTV，有關政府所擁有的資料在何種程度能公開，他常認為大家平常都把個資、隱私權掛嘴上，可是為何到這時卻突然雙標，議員是否可以在政論節目call分局長答話，他認為官員不能成為議員道具。

苗博雅接著質疑，徐巧芯稱5月19日就詢問警方是否能公開密錄器，當時警方說若公開將涉及員警瀆職問題，未來升遷可能會受影響，不過警察局長楊源明、王寶章等人都否認說過這句話，且5月24日時警方和她說公布影片須當事人同意，要尊重個人意願，和徐的說法對不起來，「所以徐巧芯是介於願意和不願意之間？」

苗博雅說，一個分局長來到議員辦公室，說公布影片需要當事人同意，但近3年來北市公布共有486件密錄器影像，其中0件需要當事人同事，柯文哲表示，如果有公布需要可以到議長辦公室看，但如果到媒體就...，苗則反問，但議員被拒絕啊，她認為警方拒絕公布的理由不合邏輯，無法接受公務員說謊。