毒鴛鴦遇警盤查「出頭多」 謊報身分裝尿急 毒品突掉地上慘了。(戴志揚翻攝)

高雄市鼓山分局內惟派出所長周信宏、警員蘇俊吉，於28日3時40分許執行快打勤務，行經轄區翠華路與大榮街口時，發現一對男女騎乘機車雙載闖紅燈，警方於大榮與伊犁街口將該車攔下盤查，發現重機駕駛呂男與乘客黃女於盤查過神情焦慮鬼祟，其中黃女先是謊報身分證號，後又佯稱尿急想離開現場，警方直覺可疑，果不其然，在黃女腳下發現一個塑膠盒，盒內裝有安非他命夾鏈袋2小包。

警方在攔停盤查呂、黃二人過程中，見後方乘客黃女神色焦慮，不僅連續謊報身分證號想敷衍警方盤查，接著便開始佯稱喊說尿急，想用尿遁藉口離開現場，此舉更加引起盤查員警警覺，果不其然隨即在黃女腳邊發現一盒透明塑膠盒，經檢視盒內裝有2小包夾鏈袋，夾鏈袋內粉末疑似二級毒品安非他命。

黃女和呂男原本佯裝無辜，否認該塑膠盒為他們所持有，後經警方隔離警詢突破心防，黃女自知已難逃法網，遂如實向警方坦承毒品為她所持有之二級毒品安非他命。全案經警詢製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄一對毒鴛鴦遇鼓山分局警盤查，現場「出頭多」一堆，先是 謊報身分裝尿急 ，但毒品突掉地上當場露餡。(蘇育宣翻攝)

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為衍生各類重大犯罪淵藪，對於社會秩序傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住生活，警方除將持續嚴厲查緝掃蕩外，更將強化向上溯源偵辦，以求徹底刨根毒品上游淨化治安。民眾如發現居家生活環境周遭有受毒品危害，亦可善用警民友善通報網，通報警方前往肅清查緝。

高雄一對毒鴛鴦遇鼓山分局警盤查，現場「出頭多」一堆，先是 謊報身分裝尿急 ，但毒品突掉地上當場露餡。(蘇育宣翻攝)

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