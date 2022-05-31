藝人黃子佼19日喜迎女兒出生，26日臉書po出多位政治人物的祝賀致謝，其中包括總統蔡英文賀卡，「宅神」朱學恒有感近期10名孩童確診病逝，29日抨擊蔡「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」，引發爭議，更因隨後開直播收斗內（donate，贊助），挨轟賺「人血饅頭」。朱30日宣布，30日晚間直播斗內收益，將「加1倍」捐給台灣護師醫療產業工會，據了解他收到42萬多元斗內，若依承諾將捐出84萬多元。

朱學恒29日在自己臉書發文，以「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌。十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」抨擊蔡英文，要大家「醒醒吧，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的」，他也到黃子佼臉書留言該首打油詩，此舉雖引發共鳴，但也有不少人批評他。

網紅「四叉貓」劉宇29日就質疑朱學恒，「別人生小孩跑去留言很多孩子走了，這什麼觸霉頭操作我真心不懂。」劉宇更在30日凌晨指出，朱發表該番言論後在YouTube頻道開直播，拿到2萬3974元斗內，引來網友痛批朱賺「人血饅頭」。以電視劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角廣為人知的女星郭昱晴，30日也貼出一首藏頭詩開嗆朱學恒：「不能給祝福就閉上臭嘴吧！真令人倒胃口。」

「宅神」朱學恒、資深媒體人 黃暐翰。(圖/翻攝自 朱學恒Youtube頻道)

對於外界批評聲浪，朱學恒30日晚間邀請資深媒體人黃暐瀚上他直播節目，並在節目中宣布，「今天斗內多少，加1倍捐給台灣護師醫療產業工會」，有網友捐台幣2000、5000、6000元，有人捐1萬日圓，國民黨台北市議員徐巧芯也捐了台幣9000元。這場直播線上觀看人數一度達到1萬4000人，2小時直播結束前，朱學恒宣布已收到42萬多元斗內。

朱學恒表示，發起這項加倍捐款活動，是因為要有人保護護理師應有的權益，自己不差這些錢，那些在網路酸他的側翼、網軍看好了，自己做好事沒有在客氣的；就算YT官方抽走30%的斗內收益金額，自己也會補齊那30%金額。

朱學恒過去也曾將直播斗內收益捐給公益單位或有需要的團體。而30日晚間的這場直播在PTT掀起熱議，不少網友留言表示「讚！有捐有推」、「做好事就是推啊，有什麼好噓的」、「4X要跟上嗎？捐給護理師哦」、「塔綠斑快上」、「反觀八千貓」、「4X捐一下，大家在等你」。