「宅神」朱學恒在臉書上提出7個問題痛批唐鳳。(圖／朱學恒臉書)

被日本稱為天才IT大臣的行政院政務委員唐鳳，但如今因法傳系統問題連連，遭「宅神」朱學恒火力全開痛批，朱學恒日前也公布自己和唐鳳私訊，表示自己詢問3個問題，卻被唐鳳避重就輕，選擇性回答，因此再追問7個問題，更大罵「法傳系統問題沒解決過，過去領政務委員的薪水在幹嘛？」

朱學恒在臉書貼出自己與唐鳳的私訊，表示自己先前詢問3個問題，包括過去一年法傳系統出問題卻始終沒修復、簡訊實名制根本非免費，讓電信公司賺大錢，以及唐鳳在日本出版的「天才IT大臣一書」自己有無領版稅。

但唐鳳僅針對法傳系統回答，表示月初已修復，並新增批次上傳功能，先前解決的是效能問題，此次的系統還可讓衛生局同仁即時得知自主疫調填報情形，舊案補發則會在25日上線，解決地方人力量能不足問題。

朱學恒則不滿回應「感謝指東說西的回答」，再提出8個問題，包括「法傳系統問題並非今年出現，過去領政委薪水到底在幹嘛？」、「簡訊實名制也還是沒回答，為何要騙民眾免費，讓電信公司賺錢」、「你媽是你的直系血親，是不是趁我國在日本大外宣你的成就時出版關於你的書籍賺取版稅？」、「居隔書發送的問題還沒解決，系統也還沒上線為什麼急著開記者會？」、「去年1922、贖罪券抽獎塞車當機出問題，你領薪水出來宣傳，最後出事負了甚麼責任？」、「船到底甚麼時候開到黑暗大陸？」、「為什麼要虐待貓咪和家暴？」，最後大酸「不要搞那一套加網友好友打字的老招了，問你真正的問題都不敢面對是裝甚麼親民」。

據《周刊王》當年報導，唐鳳曾有一名交往10年的女友，2人在2018年5月20日火爆分手，事件在2019年爆開，前女友指控唐鳳家暴、虐待動物，給9隻貓狗喝髒水、吃過期食品，讓長期關注動保的女友氣炸質問，唐鳳卻回「想觀察動物受到不公平待遇會有什麼反應的回答」，兩人多次為寵物問題爭吵甚至出手，過程中唐鳳咬傷女友脖子。而當時唐鳳僅低調表示多有不實之處，但無關公共領域，不願做出回應。

有趣的是，朱學恒7問內，船開到黑暗大陸一問為知名漫畫獵人目前正在進行中的劇情，獵人作者冨樫義博休刊多年，讓船遲遲無法抵達黑暗大陸，就在朱學恒發問隔天，冨樫義博在推特上宣布獵人連載重啟，讓他忍不住嘲諷「天才it大臣果然就是神！辦到了我們辦不到的事情」。