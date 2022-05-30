北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏29日在北京市防控記者會上通報典型涉疫違法案件，指出5月23日有一名男子為海淀區華熙廣場關聯風險人員，居家隔離期間違反足不出戶的要求，多次外出在社區內活動，造成疫情傳播擴散風險。

根據《北京青年報》引述潘緒宏說明，直至5月28日，該男子及其妻子核酸檢測結果為陽性，導致同棟樓258人被轉運集中隔離，其他5000多名社區居民也因此居家隔離，警方已經對該男子進行刑事立案偵查。