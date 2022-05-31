高雄一名34歲的孫姓男子開車載著女友和另一名男性友人，一行3人從大樹區來到旗津夜遊吹海風，直到深夜準備離開時，卻被警察攔下。原來孫男向好友借來的汽車號牌已經逾檢註銷，警方尾隨攔下確認身分準備開單時，男子卻辯稱忘記身分證字號，開始忙著找證件、打電話來拖延時間，但警方立即改換方式查詢，果然發現孫男通緝身分，立即上銬逮捕。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳秋吉於28日深夜執行快打勤務，巡經旗津區廣澤街時發現前方自小客車號牌已經逾檢註銷，遂上前攔查。孫男接受警方盤查時，眼神閃爍且神色緊張，一下子忘記身份證字號，一下子找不到證件，過程中又頻頻打電話，企圖拖延時間來敷衍，以為員警因此就無法查證身份，殊不知員警的查詢方式並非只有身分證字號一途。

一名男子車牌遭註銷載友出遊，遇攔檢裝忙裝傻，警一句:你通緝吼 ，慘露餡被逮。(戴志揚翻攝)

一名男子車牌遭註銷載友出遊，遇攔檢裝忙裝傻，警一句:你通緝吼 ，慘露餡被逮。(戴志揚翻攝)

警方利用手提電腦進階功能查詢孫男姓名及出生年月日等資料，發現孫男已於5月26日遭高雄地檢通緝以妨害電腦使用罪嫌通緝在案，當場逮捕上銬。鼓山分局長蔡鴻文表示，為了維護社會治安，警方將持續積極查捕通緝犯，呼籲民眾切勿以身試法、心存僥倖，終將讓自己身陷囹圄，另提醒民眾如有發現不法情事，請盡速與警方聯繫，警民合作，共維家園安寧秩序。