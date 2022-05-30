大貨車疑未捆緊貨物，導致罐裝飲料散落國道匝道，已於11時4分恢復通車。（國道警方提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市30日早上機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道，有輛大貨車疑似未將後方貨物捆緊，導致貨物散落一地，匝道遍布罐裝飲料無法通行，緊急派員清除掉落物，已於11時4分恢復通車。

勤務指揮中心於30日9時7分接獲報案，指稱機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道有營大貨車貨物散落，立即通報線上巡邏車前往查看。

國道警方表示，29歲李姓男子駕駛營業大貨車載運罐裝飲料咖啡跟啤酒，從林口交流道上國道要到三峽，行經機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道時，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是罐裝飲料無法通行。

國道警方獲報後立即派遣巡邏車前往處理，同時通報交控中心，派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往交維及清除掉落物。依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，如所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，也將依規定對李男開罰。

國道警方說，掉落物品往往會造成後方車輛為閃避發生嚴重事故，將加強取締裝載貨物不可超過規定、裝載貨物不穩妥及機件脫落、所載貨物滲漏及飛散、載運人客、貨物不穩妥、裝置貨物未依規定覆蓋及捆紮、車輪和輪胎膠皮或車輛機件脫落、 輪胎胎紋深度不符合規定。

國道警方呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。