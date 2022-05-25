大貨車停路中「買湯包」 後車連按1分鐘巨響喇叭網讚爆

1輛轎車日前行駛在路上發現前方有輛貨車「臨停右車道」只為了買湯包，駕駛因此在後方接連按了近1分鐘喇叭，巨響喇叭聲嚇壞周圍不少人，貨車原本不為所動，最後拿到湯包後才緩緩駛離，原PO笑說「打擾你購買湯包的興致了，不知道這個喇叭吹下去，這湯包會不會膨大變大肉包」。

該網友在臉書「爆怨公社」將行車紀錄器公開，當時他行駛在馬路上，該道路有2個車道，他行駛在外車道時發現前方有輛大貨車竟擋在前方「臨時停車」，而仔細看路邊有間湯包店，大貨車駕駛疑似直接停路中買湯包，原PO因此先連續按了10秒的連續喇叭，對方仍未離開，原PO繼續再按了10多秒的喇叭。

影片中原PO連續按了近1分鐘的喇叭，湯包店的老闆還直接走到路中將餐點透過車窗拿給駕駛，對方駕駛最後才慢慢駛離；原PO在文章中說「打擾你購買湯包的興致了，不知道這個喇叭吹下去，這湯包會不會膨大變大肉包」，還笑說常按喇叭是不好的，但「你都嘸要嘸緊，我也不用客氣」。

其他網友紛紛留言「版主真是優良駕駛，為他人著想，舒服」、「搞不懂有些人認為繞過去就好...是怎樣的想法？那麽多車，切出去撞到算誰的」、「也停太外面了吧」、「直接檢舉就好，有時這樣的喇叭聲不是嚇他，是嚇到其他人」、「按一下就好，大家都是辛苦人，這台車也可以再停右邊吧」、「這種真的白目，右邊還這麼大」。