金門金湖鎮轄區下午10分鐘內發生2起車禍，事故現場之二。（警方提供）

金門金湖鎮轄區今天下午發生2起交通事故，相隔時間只有10分鐘，造成2人手、腳擦挫傷，駕駛酒測值皆為0，肇事責任由警方調查釐清中。

警方說明，今日下午13時48分左右，楊姓民眾騎乘普通重型機車，沿金湖鎮伯玉路3段瓊林圓環往中山林方向行駛，至中山路口附近追撞臨停於慢側車道由許姓民眾駕駛之自小客車，造成楊民手腳擦挫傷。

另下午13時58分左右，吳姓民眾騎乘普通重型機車，沿金湖鎮環島南路4段外側車道左轉市港路往新市圓環方向行駛，與同向內側黃姓民眾駕駛直行的自用大貨車不慎碰撞，造成吳民手腳擦挫傷。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，因事故路段均為重要幹道，往來車流十分頻繁，引起不少人注意和關切。2件事故的駕駛酒測值皆為0，有關肇事責任由警方查證中。

金湖分局提醒，車輛行經交岔路口應減速慢行，並依路權劃分優先順序，轉彎車應讓直行車先行，左方車應讓右方車先行；進入路口均應做好速度管理、並做好減速、停、讓的準備，以確保他人及本身之安全。如未依規定讓車，將可依照《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。