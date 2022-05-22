講到怪獸，很多人第一個想到的就是日本的哥吉拉 、環太平洋的怪獸，主持人戴立綱說，但你知道嗎？二戰後台灣其實也有過許多次怪獸目擊紀錄！由他來帶領大家一睹這些已被忘記的台灣怪獸目擊記錄！

戴立綱說，二次大戰日軍剛撤退，台灣有很多次目擊到怪獸，第一次是在1956年，身形非常巨大有牛的嘴巴，全身銀色長毛，頭上還有白角，而且常帶有小孩子哭聲般的快跑經過台中太平鄉的鄉間，這新聞一報導，當地居民都很恐懼，接著到1956年也就是民國47年，屏東也出現怪物事件，也延燒了半年，而且整個樣子跟台中的很像，而且晚上會抓居民養的雞和狗吃掉，不是當場吃掉，而是帶回去偏僻的地方，把動物半埋起來露出頭，等有點腐爛後再吃，當地居民都非常緊張，許多獵人去補也抓不到，就消失了。

金門海怪是在民國57年發現，在烈嶼由漁民發現，兩隻很大型的比海龜更巨大，漁民在與這兩隻海怪搏鬥後，抓回當地水產試驗所，專家看了之後發現不是海怪，而是叫做綾龜，現在應該已經絕種了，根本沒聽過。

花蓮野人則是出現自天祥，也就是橫貫公路的深山中，站立在山野間很像人猿，當時的動物園長說，很多黑熊但是沒有人猿，也讓外界猜測，可能是野人，是不是真的存在花蓮深山中，但是有台大教授說，可能是台灣黑熊，因為台灣黑熊會站立，也有人猜測可能是大戰時有人逃到山裡，後來也沒找到。