韓國21歲女演員金賽綸，9歲就在男神元斌主演電影《大叔》中演出，更入圍「百想藝術大賞」電影類最佳女星人，被外界視為「天才童星」，之後也陸續有戲劇作品，長大更越來越漂亮，星途被看好；豈料，金賽綸被爆出18日清晨酒駕撞爆路邊變電箱還肇事逃逸，被警察要求酒測更技巧性拒絕，多年來甜美形象一夕全毀，不僅被網友砲轟，連新作品也直接被換角，自毀前程。

從9歲就出道且越長越漂亮的21歲女星金賽綸，近期正在拍攝Netflix影集《獵犬們》，以及加入SBS電視台新劇《Trolley》，但18日卻爆出酒駕撞爆路變變電箱肇事逃逸，甚至被要求酒測卻技巧性拒絕，表示希望能用精準的驗血檢查；因此Netflix方在事發後已調整拍攝行程，目前未透露是否換角，但《Trolley》製作方則證實金賽綸確定被換角。

金賽綸酒駕撞爆路邊變電箱，還拒絕酒測，被網友砲轟。(圖/ 摘自YTN電視台)

綜合韓媒報導指出，金賽綸在韓國時間18日早上8點左右酒駕撞爆路邊變電箱，當時正逢上班尖峰時間，有不少路人見狀報警，警方接獲至少6起報案即趕到現場；據悉，金賽綸還企圖肇事逃逸，警方到現場先使用飲酒檢測儀發現結果呈陽性，要求她酒測卻被拒絕，她表示希望用驗血檢查。

此消息曝光後，金賽綸立刻受到網友砲轟，認為她背後可能有高人指點如何應對，因為驗血得先到醫院，這段時間可以讓血液中酒精濃度稍稍降低，且檢驗報告必須花2個星期時間，能讓酒駕事件慢慢被淡忘；而讓眾人最不能接受的是，金賽綸的經紀公司在事發後的聲明一句道歉都沒有，直到事故現場畫面曝光才又道歉。

金賽綸以童星身分出道，可愛甜美形象深植人心。(圖/ 摘自IG)

原本一直給人甜美形象的金賽綸，在酒駕肇逃事件後被認為星途全毀，還有網友挖出她昔日在節目上，對自己駕駛技術充滿自信的言論，如今看來格外諷刺，紛紛留言指責，「酒駕肇事逃逸真的是最差勁的情況」、「太震驚了，她對我來說形象真的很好」、「以後沒有機會復出了，在這種情況下還要動歪腦筋抽血」。