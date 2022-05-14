國內疫情嚴峻，確診數更是連日破萬。一名男網友表示，父母的朋友快篩陽性又不當一回事，還到他們家吃飯，直到自己媳婦也被傳染，甚至重症住院，才通知此事。他透露，因為這位大叔的關係，不僅他們一家人重鏢，親戚一家5口、兄弟兩人的同事也接連染疫，至少上百人被影響，讓他氣憤不已。

一名男網友12日在網路論壇Dcard發文指出，父母的朋友快篩陽性，但因為自己無症狀，便不當一回事，甚至不願去做PCR，直到媳婦被他傳染，且重症住院，才向近期接觸的人通知。

他氣憤直呼，這位大叔明知自己確診，還來他們家吃飯，害全家4人，和當天一起用餐的親戚一家5口都中鏢。他也提到，因為確診的關係，導致他和弟弟的同事們全被匡列，其中有20多人確診，甚至有1人咳到痰帶血，重症住院。

他無奈表示，因為這位大叔沒有公德心，光是到別人家裡吃飯，就導致至少上百人中鏢，還不包括大叔家人傳染給別人的數量，「若他一開始就去醫院做PCR，在家關10天，就不會傳給別人」。

不少網友看完也氣憤直呼，「為什麼疫情會失控？有一部分就是這種道德淪喪的人造成的」、「男友的家人也是，有夠氣」、「如果所有人都遵守防疫指引就不會有今日那麼嚴重了，但自私的老鼠屎就是很多」、「黑數就是這樣來的」、「沒人想被傳染，但知情不報真沒公德心」。

也有人直言，「這就是共存的風險啊，很靠北沒錯，但也無法控制每個人」、「老實講，以現在的確診人數，很有可能你們家和你弟的同事們早就中了，只是因為這次機會被測出來而已，到底是不是你弟傳染給這麼多人，真的很難說」。