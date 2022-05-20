桃園市桃園警分局龍安派出所員警昨天巡邏時，發現46歲張姓男子蛇形還躲警察，遭盤查後發現張男散發酒味。要酒測時，張男喝完1瓶水不夠，還說口渴要吐血，拿手機拍攝員警，指控不給水喝，更稱酒駕「那有什麼」，員警為此怒斥他。最後酒測發現0.37毫克，依法送辦。

警方表示，員警謝宗燁及陳怡慈巡邏時，在中山路發現一名機車騎士看到員警立即高速蛇行閃避，經將其攔下盤查，張男身上散發酒味，以測試棒施測有酒精反應。

張男卻表示剛才只有喝紅茶，員警詳細詢問他才說在八德區朋友喝了4瓶啤酒，員警提供瓶裝礦泉水給他漱口，他一飲而盡後不願配合酒精測試，先打電話向朋友求援，又藉口水太小瓶他口渴要員警多提供礦泉水，員警耐心勸導，張男又拿起手機拍攝，指控員警不准他喝水，聲稱自己口渴的要吐血了，員警勸導他提供礦泉水是漱口用，且酒駕行為可能已觸法又危害他人安全，他卻回說｢那有什麼？｣，張男對於酒駕行為的危害如此輕忽不在意，讓員警火大，斥責他撞到人怎麼辦？能賠得起嗎？一句話堵的張男啞口無言，最後配合實施測試，酒測值為0.37MG／L，已超過標準值，全案依法移請偵辦。

警方呼籲民眾，酒後駕車害人害己，飲用含酒精飲料切勿駕駛汽機車，以維護自身及他人生命安全。