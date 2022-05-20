中市陸男去年12月底晚間騎機車未依防疫規定戴口罩，沿途還抽菸吞雲吐霧，行經某路口遭警攔停盤查勸導，他口出穢語辱罵員警，遭警壓制還罵：「猴囝仔」，法官依妨害公務罪判他拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，陸男在去年12月14日晚間9時許，騎機車行經忠明路與忠明八街路口時，2名穿制服員警巡邏發現他r未戴口罩、還手持香菸吸食，將他攔停勸導，警方趨前要依現行犯上銬逮捕，陸男又再辱罵員警，將他送辦。

陸男否認公然侮辱、侮辱公務員等犯行，辯稱員警先用輕視、歧視性眼神打量他，又語帶嘲諷問：「你幾歲人！」，他才反問「你幾歲人！」，員警答覆：「比你小，但我比你懂」，他才罵：「猴囝仔」，他被警壓制導致脊椎疼痛，才無意識地罵出髒話。

法官以陸男不尊重公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，竟口出穢言辱罵員警，且犯後否認犯行，依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金。