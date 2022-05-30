林男的賓士車也撞得亂七八糟。（警方提供）

新北市1名游姓男子（40歲）與公司合夥人林姓男子（39歲）因有100萬元債務糾紛，雙方相約今（30）日凌晨在淡水新市一路三段談判，過程中林男竟亮槍，並趁由男不注意開車逃離，雙方因而展開飛車追逐，最後在北市洲美快速道路發生車禍，林男棄車逃逸，游男與車上乘客則被後續趕到警方帶回警局釐清案情。

據了解，警方凌晨接獲報案，稱淡水新市一路三段有行車糾紛，並有人亮槍，警方獲報後趕到現場，卻沒有發現報案所稱的情況，經過調閱監視器，確認報案內容，並鎖定車輛開始攔截圍捕，最後警方在北市洲美快速道路發現涉案的2部車輛，因為追逐競速而發生車禍，不過其中一車已經無人在場，另一車上的游姓男子等4人則被警方帶回警局訊問。

游男向警方供稱，他與林男合開公司，但對方積欠他100萬元，雙方相約今天凌晨要談判解決債務問題，沒想到過程當中，林男竟對他亮槍，然後對方趁他不注意開車逃離現場，所以他才會驅車追逐，最後在洲美快速道路發生車禍，林男趁機棄車逃跑。

警方在林男車上緊發現球棒1支、錢包、借據、本票等物品，並未發現槍枝，因此針對游男所述亮槍的情節，警方還要深入調查，目前已經在積極查緝林男到案，並朝槍砲罪嫌偵辦，至於游男等人則被警方依公共危險罪送辦。