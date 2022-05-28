雲林縣西螺鎮1處集貨場發生槍案，警方持續逮捕2共犯，主嫌與共犯均交保。（西螺警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市林姓男子因友人與西螺鎮1民間蔬菜集貨場發生行車糾紛，24日持改造手槍至集貨場前對空開4槍後投案，警方持續逮捕2名共犯，雲林地檢署28日表示檢方聲押主嫌，法官以有重病等理由，裁定1萬元交保候傳；共犯曾嫌、戴嫌則由檢方諭令10萬元交保候傳。

西螺警分局24日晚間6點許接獲報案，指有人在西螺鎮新興路1處私人蔬菜集貨場對空鳴槍後駕車逃逸，警方到場後查無人受傷，調閱集貨場周邊監視器展開追查，約30分鐘後1名林姓男子帶著作案改造手槍、2發子彈前往西螺派出所投案。

林姓男子供稱，因友人開車與集貨場貨車發生碰撞糾紛，雙方協調卻遲遲沒有結果，他為友人打抱不平，才會帶著改造手槍到集貨場開槍表達不滿，辦案人員深入調查後發現，另有2男子共謀犯案，於26、27日陸續帶回曾姓、戴姓2嫌偵訊。

西螺警分局副分局長馬秋景指出，該案發生後警方立即啟動快打部隊，火速到場查處，同時擴大拘提相關共犯，所幸本案未造成人員傷亡，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及恐嚇、毀損罪嫌，將林男等3人移送雲林地檢署偵辦。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，承辦檢察官認為主嫌林嫌犯嫌重大，向雲林地方法院聲請羈押，法官以林嫌有重病、無羈押理由，裁定1萬元交保候傳；曾嫌、戴嫌則由檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，分別以10萬元交保候傳。