北市近期連續發生2起槍擊，台北地檢署前黑幫囂張逞凶，北市警方規劃為期8日的「安城專案」，其中發生在本月3日，北檢前砍人一案，警方在案發時逮捕9人，15日逮捕幕後主嫌、北聯幫黃姓成員，陸續共緝獲16人到案，北市刑警大隊統計，安城專案查獲組織犯罪13件104人、檢肅槍枝6枝、查緝各類刑案達225件，以行動展現警方維護治安的決心。

本月3日北檢前的博愛路發生鬥毆事件，全案起因於新北市許姓退休刑警，與吳姓前女友有800萬借貸糾紛，吳女趁許男到北檢開庭，找來5人到場，見許男與2名護送的小弟步出地檢署，並毆打教訓許男，警方到場後將吳女等人依妨害秩序罪送辦，晚間檢察官諭令請回，但因許男自知報復的可能，找來北聯幫黃姓當鋪業者保護，不料遭埋伏被打，受委託的黃男為了討回面子，晚間加碼找來16人，攜帶開山刀在地檢署門口堵人，砍傷吳女的林姓友人。

許、黃囂張行徑引發警方關注，根本是將北檢前方的大馬路當作「遊戲場」，完全目無法紀，局長楊源明將此案與與萬華區角頭槍擊案同列重大刑案，只是一定要溯源刨根，轄區中正一分局，已在案發當天逮捕持刀行凶的郭姓男子，近日前往市民大道一處當鋪逮捕其他同夥，15日在宜蘭逮捕受委託的31歲黃姓主嫌。

警方表示，雖然疫情嚴峻，但維護轄區治安決不因疫情而放鬆，本次為期8天之「安城專案」，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩，並同步臨檢等勤務作為，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案66件、詐欺案52件、賭博案2件及其他各類刑案116件，後續針對黑道幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，展現警方強力打擊犯罪之決心。