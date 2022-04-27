陸軍退役少將韓豫平以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷遭判刑，判決結果引發爭議，蔡英文總統日前特赦韓豫平，國民黨立委陳以信呼籲蔡總統，不要「為德不卒」，請立即停止對韓豫平再審，並再度特赦本案相關共從犯，以確保法律衡平與威信。

陳以信表示，韓豫平是委屈的，行政院應為他平反，要求法務部提非常上訴或再審，要求國防部修正加菜金使用規定，但現在程序還沒走完，蔡總統就突然特赦，這可能造成後續嚴重問題，目前此案還在再審中，特赦並未中斷再審，請問，未來再審判決無罪就算了，但萬一再判有罪怎麼辦？難道還要二度特赦韓豫平嗎？

陳以信質疑，這突顯出總統現在特赦過早，尤其更嚴重的是，此案還有其他相關共犯、從犯，現在蔡總統特赦正犯，其他共犯、從犯卻不一併特赦，如果未來審判結果又是有罪，那就形成正犯特赦，共犯從犯都抓去關的失衡現象。

陳以信說，換言之，既然蔡總統已特赦韓豫平，就應該一次了結此事，應立即停止再審韓豫平，並一併特赦其他共犯與從犯的偵辦，否則此事沒完沒了，不只傷害民眾法感情，更加破壞司法威信。