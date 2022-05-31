台北市政府發言人陳智菡日前批總統蔡英文「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命，僅告知綠營縣市首長，忽略台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，對此，北市議員苗博雅認為這個指控已引發市民驚恐；陳也回擊表示，4月6日蔡總統在官邸召開防疫會議，就刻意略過當時確診數最多的雙北。

苗博雅在市政總質詢時提到，曾詢問衛生局是否有像發言人所說的情形，衛生局指出，自中央流行疫情指揮中心成立以來，「相關重大防疫政策，皆透過防疫記者會公開說明並函文至各地方政府」，此函形同間接打臉陳智菡指控。

陳智菡也回擊指出，早在4月初，雙北疫情開始升溫時，蔡總統就在官邸召開防疫會議，就刻意略過當時確診數最多的雙北，只找綠營陳其邁、鄭文燦等縣市首長，前後任副總統及指揮官陳時中、張上淳、周志浩等人「討論防疫事宜」。

陳智菡痛批，會議上透露新冠肺炎即將在台灣廣泛社區大流行，中央即將要徵用快篩劑等相應作為，而這些資訊並未與其他未受邀縣市同步，甚至當天陳時中在防疫記者會被問到時，還語焉不詳，含含糊糊的要記者去問總統府。

她說，不只如此，很多重要防疫資訊，的確只有部分「綠選區縣市才能提前得知」，例如，口服抗病毒藥物要發到診所的時間、今年4月到5月，指揮中心每周內部會議資料「對國內疫情的總結與建議」中，早已經出現台灣單日「死亡數可能新增數百例」等簡報內容。

陳智菡表示，中央遲至5月下旬才願意放寬口服抗病毒藥物的給藥條件，導致許多人錯失黃金醫治時間，死亡數居高不下，這些防疫也要分藍綠嗎？這就是議員口中的政治價值嗎？為何防疫資訊不能公開透明一致的提供各地方政府。