針對北市祭出九大紓困，台北市議員林亮君31日時詢問北市在勞工紓困上有哪些作為，北市勞動局長陳信瑜說明，北市去年起就推出青年職涯護照，提供尋職津貼，安心關懷上工也完成396位，投入關懷中心跟衛生局的健康中心協助，目前，因為中央所有補助方案都到位，主要使用中央預算。

林亮君說北市去年各局處都有開缺，今年是否只針對關懷站開缺，北市勞動局長陳信瑜回應，關壞中心部分，為因應北市推動家庭關懷服務，民政局及衛生局就推動這兩個中心，而中央補助的安心即時上工計畫，仍持續進行聘用，目前已晉用1114人。

林亮君建議，針對衛生局、社會局、民政局，在疫情期間應增開關懷人力，加上各局處針對北市紓困都有推出自己的方案，但有關勞動局部分略少，所以像社區篩檢站、居家關懷等，都可再增加人力並擴大實施。

台北市長柯文哲表示，目前北市紓困措施多針對店家，對個人應有更精準的作為，林亮君接著說，目前台北能做的，是擴增人力需求，讓待業中的人協助北市防疫，同時也能獲得收入。

柯文哲表示，北市先公布九大紓困措施，針對個人的部分，需再想一下。台北市副市長黃珊珊指出，因中央系統改變，人力需求有下降，會再斟酌可開出的職缺。林亮君表示，實際上接到第一線都說人力不足，盼市府再回去了解。