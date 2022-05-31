卜學亮透露目前還未送禮給黃子佼，打算等滿月時再一併送上。（鄧博仁攝）

卜學亮今（31日）出席桂格食品社會公益活動，坦言會因為疫情擔憂家中長輩，不過他也慶幸因為疫情的關係，能有更多的時間陪伴高齡95歲的父親及80多歲的母親，他表示父母相當有防疫觀念，都在第一時間接種疫苗，日前還主動向他提及要施打第4劑疫苗。

他透露因為疫情，與爸媽有更長時間的相處，藉此更了解爸媽的生活所需，他不僅替爸媽上市場買菜，也首次替爸爸剪指甲，「我爸原本不太想讓我剪，可能覺得老人家的指甲不好看，也可能是因為以前都沒有做過這樣的事情。」卜學亮感性地說自己在幫忙剪指甲時，內心突湧上溫暖、感動的成就感。

提到日前喜獲女兒的黃子佼，卜學亮笑說：「我覺得還蠻幸運的，小孩大了就輕鬆一點，但也很想念小孩小的時候。」至於是否已送上賀禮？他則揶揄黃子佼說他什麼都不缺，目前先送上祝福，禮物的部分則會等到滿月時看需要什麼再送。卜學亮回憶起大女兒出生，深受感動的他在離開醫院時，獨自趴在車上大哭一場，「太感動了，媽媽在生產的時候就是在鬼門關走一遭，自然產真的很勇敢、很厲害，所以我都想說小孩不太孝順爸爸沒關係，但媽媽一定要孝順，因為女人在懷胎、生產過程真的很辛苦，媽媽真的很偉大。」