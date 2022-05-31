台中市豐原區78歲林姓阿嬤30日買完晚餐後欲返家，她站在西勢路一民宅前，口中唸著「這是我家」，但住戶稱不認識該阿嬤，警方獲報趕往並判斷迷途走錯家，利用科技偵防系統查詢得知其住處，立即以巡邏車護送返家。兒子表示，媽媽記憶仍停留在過去，老是跑回舊家，但舊家早已不在。

豐原分局豐原派出所警員林餘聖、張寬承昨日19時47分接獲民眾報案，稱西勢路22巷有位疑似迷途婦人，請求警方協助。

警方趕赴現場，發現阿嬤胸前掛著鑰匙，口中唸著「這是我家。」但該住戶表示不認識阿嬤，警方判斷疑似迷途走錯家，立即安撫阿嬤緊張情緒向她表示，「阿嬤，不要擔心，我帶你回家！」

阿嬤表示，她外出買晚餐後返家，記得家就是這間。員警利用科技偵防系統查詢得知其住處，立即以巡邏車護送返家。兒子表示媽媽時常跑回舊家，但舊家早已不在，記憶仍停留在過去，因工作關係無法立即接回媽媽，感謝警方護送媽媽返家。

所長許志弘表示，家中如有年事已大的長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件、家屬聯繫方式，或向社會局申請愛心手鍊，以因應長者走失情況。