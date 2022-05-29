越南的新住民陳秋柳因自己對演戲感興趣，影響女兒鄭琬諠也走上戲劇這一條路。鄭琬諠回想起第一次跟媽媽同台演出舞台劇《蜜莉安的詭計》，她笑著說那時候還小，什麼都不懂，也沒有台詞，只是在台上跑來跑去，但就從那時起，自己對於戲劇表演的興趣被啟發了。

鄭考上華岡藝校，她希望未來與媽媽共同築夢，一同在舞台上發光發熱。移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，更多陳秋柳及鄭琬諠母女情感分享的內容，可至移民署PODCAST節目「文化談新事」收聽。

鄭琬諠去年在音樂劇《吉卜拉》唱出：「我不會再讓你流淚、我不會再讓你心碎、黑暗的盡頭是光明、雨停了、世界好安靜⋯⋯媽媽我會乖乖長大、媽媽我會快快長大、我要帶你越過海洋、飛到家鄉。」輕柔但充滿穿透力的嗓音，凝結在陳秋柳的眼眶，化成感動的淚水。

陳秋柳說，她在鄭琬諠小時候，不管去哪裡工作，都會帶著女兒，她的成長，媽媽不曾缺席，在台灣追尋夢想的過程裡，鄭琬諠也是陪伴她前進的動力。