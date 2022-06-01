吳慷仁首度提及童年曾受家暴。（愛最大慈善光協會提供）

吳慷仁與「呼呼熊」玩偶合影。（愛最大慈善光協會提供）

吳慷仁與「呼呼熊」玩偶吊飾合影。（愛最大慈善光協會提供）

金鐘視帝吳慷仁應「愛最大慈善光協會」之邀，響應「現代婦女基金會」的「家暴家庭救助計畫」，勇敢自揭兒時受暴陰影，吳慷仁表示因為前陣子父親的離世，自己對這段關係已經放下、原諒，但免不了因此再度回想到小時候曾受過的傷害，「雖然我已快到人生所謂的四十不惑，但家暴的陰影卻埋在我心底，不好的回憶是畫面、甚至也圍繞在呼吸間。」他無奈回首：「的確可以用恐懼來形容，我真的害怕想到小時候的事情，至今仍是。」

吳慷仁人正在馬來西亞拍戲，出國前特別響應「家暴家庭救助計畫」，首度吐露兒時曾受家暴的他提及：「身為演員，這是很弔詭的事情，因為你曾經受過傷，在類似的經歷、情緒轉移中，變成一種移情作用、甚至是養分來著。」

曾是家暴受害者的吳慷仁呼籲大眾不要把家暴深埋在心裏，藉由旁人、機構或信仰，就有機會得到勸導或鼓勵，幸運的話，還有機會獲得療癒。「我真的覺得這不是件容易面對的事，也不確定是否已走出來…」，但在人事已非後，吳慷仁慶幸自己挺了過來，「我算是過得很不錯了。」認為這些在原生家庭不愉快的過程，多多少少會影響到你的下一代，親密愛人、人際關係、甚至是工作！他強調：「一定要尋求協助，撥打113，聯繫現代婦女基金會，千萬不要忍、不要覺得丟臉。」

他提醒：「家暴只有零次、或無數次，沒有中間值，想讓情況改善，請一定要請尋求外界的協助。如果你正在遭受家暴，感受到威脅，一定要尋求外界的協助，這不只是保護你自己，也可能幫助到對方，因為他可能不知道對你所做的事叫家暴！千萬不要沈默，請尋求外援，這對大家都好！」

被問及除了家暴，是否遇過危險情人？吳慷仁笑說：「不敢說是危險情人，但有遇過比較激烈的。」他表示至今很難去理解，為何對方要傷害自己，甚至口出惡言，「暴力不只是對身體的傷害，也有語言的，甚至這個社會有階級，男女也有別，但不分男女都會遇到這樣的事情。」他提醒：「家暴是一種歧視、一種霸凌，不只在於你的身體，語言、精神、金錢所感受到的不舒服、非平等的待遇，都算在家暴的範疇中。」

他並指出2020年台灣家暴的通報數，已經高達17萬8710件，平均每三分鐘就有1件通報，意即有15萬個孩子正在隨時崩塌的家庭中長大。吳慷仁沈痛說：「你的夢想是什麼？他們什麼都不敢『想』，只希望今天，是安全的一天。」他也呼籲：「受暴婦幼復原路上需要你相挺，你的一份支持，就會少一個在暗夜發抖的靈魂！」希望大家伸出援手，讓往往被逼到絕境、孤立無援的被家暴者，能有第二次重生的機會！

為了感謝愛心人士支持「家暴家庭救助計畫」，吳慷仁表示，「現代婦女基金會」特別精心設計回饋贈品，凡捐999元就贈「呼呼轉轉艾草皂」，捐款1999元則贈「呼呼穩心艾草皂」＋「呼呼玩偶吊飾」。而「呼呼玩偶吊飾」其實背後有洋蔥，是來自個案小傑的真實故事，當幼年的小傑被家暴時，他不敢哭出聲，因為哭越大聲，爸爸會揍得更大力，他只能死命咬著相伴的小熊玩偶，忍著不哭。他也曾幻想小熊變成巨大的熊超人可以保護他不再被家暴，是他賴以求生的心靈寄託。小傑長大後看到這隻小熊全身縫補的傷痕，也想到年幼受創的自己，基金會聽到小傑的故事非常感傷，也慶幸他撐了過來，特別以小熊為藍本，打造「守護熊呼呼玩偶吊飾」。「呼呼」頭上的OK繃是傷痛的封印，代表開啟復原之旅；「X」的形狀像是擁抱，也是數學的乘號，代表著人與人的連結，讓改變有無限的可能。而身上的「R」代表Recover，是「呼呼」特有復原、修復的能量，希望告訴大家「家庭暴力是有修復機會的」、「復原所有傷痛，讓生命再次重生！」，邀請社會大眾捐款支持「家暴家庭救助計畫」，讓受害者、家暴兒童有第二次重生的機會，能有機會重建安全的家。