藝人譚艾珍之女、身兼作家與演員身分的女星歐陽靖，原本跟日籍攝影師老公RK定居東京的她，懷孕後返台生下兒子新醬，因疫情關係與老公長期分隔兩地，曾坦言婚姻「回不去了」，如今帶著孩子在台南展開新生活，而她昨天(5/18)突然貼出一張瘀青照，吐露：「對！我被家暴了」，嚇壞眾人。

如今帶著兒子定居台南的歐陽靖，經常在社群分享育兒日常，先前因分享新醬躺地照，遭部分網紅、藝人批評自私，引發議論，風波才剛過去，歐陽靖如今又po照，坦言「對！我被家暴了」，照片中她將黑色家居服的褲管拉高，白皙大腿上出現一塊面積不小的瘀青，畫面頗驚人。

歐陽靖突曝光瘀青照，驚喊「我被家暴了」。(翻攝自imginoy IG)

點進內文，歐陽靖寫下此事的始末，原來「施暴者」是兒子新醬，她透露兒子是一個睡覺姿勢很狂野，導致起床後髮型會變英國首相的孩子，自己則是一個「睡覺時被寶包飛踢家暴、導致大腿留下瘀青的媽媽！」，實在不能理解小孩睡覺時竟然會旋轉加踢腳，「踢一踢還大笑，是夢見佛山無影腳嗎？？(年輕人是不是沒看過黃飛鴻？)」。

歐陽靖更透露，新醬個性黏TT，從出生開始就要跟媽媽一起睡，現在她半夜起身上廁所，兒子還會哭，「只有媽媽肉身陪睡他才能一覺到天明，好羨慕把小孩哄睡後就能去追劇的媽媽啊」，眾人得知真相笑歪，有許多人分享自身經驗「我曾經被踢到肋骨瘀青」、「我們的是旋轉配頭槌」、「我兒八個月時還曾踢斷我耳骨，嬰兒的爆發力超強的」，都相當慘痛。