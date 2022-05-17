陸元琪2016年結束與「小胖老師」袁惟仁的14年婚姻，自此一肩扛起養育子女的責任，不但為了家庭復出演藝圈，也經營電商直播帶貨，做得有聲有色，最近還以演員身分回歸，帶著一雙兒女活出新人生，而她經常在社群分享生活以及成為單親媽後的心聲，不料竟被酸民嗆是在消費前夫，讓陸元琪備感無奈，昨天(5/16)她發文談及此事，表示努力生活並不是為了讓大家罵袁惟仁，反倒是希望「多一點祝福給他」。

面對遭酸嗆消費前夫，陸元棋昨天在臉書發長文，表示生活忙碌，是直到助手告知才知道這件事，覺得自己努力從不是討稱讚或是做給別人看，「但正面的新聞總是能帶給大家一點好心情吧(我猜)」。

陸元棋吐露心聲，表示這段時間會努力求改變，並非是消費袁惟仁或是讓大家去罵他，「多一點祝福給他是我一直希望的」，也點名在新聞底下留言說她消費前夫的酸民，喊話：「您扭曲了我，也一樣扭曲了自己的心，畢竟我從頭到尾沒有消費過任何有關他的事」。

陸元琪強調，人生是自己的，她當初為了愛一個人而放下事業選擇結婚生子，也是自己的決定，選擇離婚的過程有太多原因，但她為自己的選擇負全責，「這是我的人生，何來的消費？如果硬要我這一生都背負著什麼都跟他有關，那我被消費的人生呢？誰來買單？」。

而她這麼說，也絕非是在要誰來買單這些，這些年的人生，陸元琪自認已做到自己為自己買單，之後不希望自己的新聞再被放上袁惟仁的照片跟名字，強調自己有名字、有臉，「我都說我活出新的自己了，你們一直把我跟他擺在一起，我是怎麼樣會有第二春啦？」，表示自己很努力地在撥開人生的烏雲，「不要再為我布上陰影好嗎？」。